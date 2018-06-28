Додано: Чет 28 чер, 2018 15:15

Господа, я выплатил бонусы себе с В5 в 7 часов вечера 27.06.18 и сейчас в ИБ они в обработке. Бонусы не сгорят? Когда они будут выплачены?

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