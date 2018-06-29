tatmech
Похоже вы не разобрались до конца. Так и должно быть - в 21 час вчера начислились новые бонусы, которые теперь сгорят вечером 28 сентября.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:12
tatmech
Похоже вы не разобрались до конца. Так и должно быть - в 21 час вчера начислились новые бонусы, которые теперь сгорят вечером 28 сентября.
Додано: Чет 28 чер, 2018 15:15
Господа, я выплатил бонусы себе с В5 в 7 часов вечера 27.06.18 и сейчас в ИБ они в обработке. Бонусы не сгорят? Когда они будут выплачены?
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:00
Прошу прощения. Прочитал, что выплатить надо до 21-00, чтобы не сгорели
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Черт побери, я прощелкал, что 27 июня был последний день для выплаты
Додано: Суб 30 чер, 2018 11:20
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:08
теперь 4% грязными?
А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пришел кешбек? В выходные?
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:12
По ходу да
Только что зашёл в таз24, а там висит родимый
Пересчитал - тупо 4% грязными
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пока думаю рано паниковать, стоит подождать понедельника. Там и в TAS2U появится с деталями по тарифу КБ
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