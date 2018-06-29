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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:12

tatmech
Похоже вы не разобрались до конца. Так и должно быть - в 21 час вчера начислились новые бонусы, которые теперь сгорят вечером 28 сентября.
Vorlon
 
Повідомлень: 5667
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 15:15

Господа, я выплатил бонусы себе с В5 в 7 часов вечера 27.06.18 и сейчас в ИБ они в обработке. Бонусы не сгорят? Когда они будут выплачены?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:00

Прошу прощения. Прочитал, что выплатить надо до 21-00, чтобы не сгорели
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Черт побери, я прощелкал, что 27 июня был последний день для выплаты :? :oops:



Михалыч
 
Повідомлень: 963
З нами з: 01.03.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 267 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:00

Михалыч,
Семен Семеныч!)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 11:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  guntherhouse777 написав:Михалыч,
Семен Семеныч!)


Понял :oops: :mrgreen:

Михалыч
 
Повідомлень: 963
З нами з: 01.03.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 267 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:08

теперь 4% грязными?

А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет :twisted:
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deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

deneg net написав:А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет :twisted:
Пришел кешбек? В выходные?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:12

  Faceless написав:
deneg net написав:А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет :twisted:
Пришел кешбек? В выходные?

По ходу да
Только что зашёл в таз24, а там висит родимый
Пересчитал - тупо 4% грязными :cry:
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

deneg net написав:
  Faceless написав:
deneg net написав:А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет :twisted:
Пришел кешбек? В выходные?

По ходу да
Только что зашёл в таз24, а там висит родимый
Пересчитал - тупо 4% грязными :cry:

Пока думаю рано паниковать, стоит подождать понедельника. Там и в TAS2U появится с деталями по тарифу КБ
Faceless
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  #<1 ... 1810181118121813>
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