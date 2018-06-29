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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:24

Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся :D
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deneg net
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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:11

  deneg net написав:Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся :D

во-во, вы галактику свою проверьте
Мож вы с Анромеды, а там укороченные 4% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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