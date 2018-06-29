Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:24
Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:49
Размер «чистого» кэшбека*
200 — 499,99 грн.
2,00%
500 — 999,99 грн.
3,00%
1000 и более
4,00%
Требуйте долива пива после отстоя пены!)
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:11
во-во, вы галактику свою проверьте
Мож вы с Анромеды, а там укороченные 4%
... делайте хоть что-нибудь!
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