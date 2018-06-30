Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:24
Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:49
Размер «чистого» кэшбека*
200 — 499,99 грн.
2,00%
500 — 999,99 грн.
3,00%
1000 и более
4,00%
Требуйте долива пива после отстоя пены!)
Додано: Суб 30 чер, 2018 13:11
во-во, вы галактику свою проверьте
Мож вы с Анромеды, а там укороченные 4%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 30 чер, 2018 20:49
"ПРАВИЛО №2 космічного КЕШБЕКУ - податки з бонусів сплачуємо ми! 4% обіцяємо - 4% ви отримуєте на картку".
Это их рассылка.
Так что глючит, скорее всего, отображение в бета-апликкухе ТАС2U. А, по итогу, надеюсь, выплатят чистыми.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 01 лип, 2018 13:56
Только сегодня заметил, что в июне у меня закончился срок действия Пластинки (MC). Они сейчас автоматом перевыпускаются или надо заказывать?
Хоть ни разу и не пользовался, но наверное в хозяйстве надо иметь...
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:15
Мне позвонили с отделения, и перевыпустили. На Визу. Но, то уже мелочь.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:27
Я сам заказал по телепону в первую неделю последнего месяца действия, за недельку пришла СМСка о приходе карты в моё отд.
Неее, в через ИБ заказал, сработаллло!
Востаннє редагувалось clientage в Нед 01 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:29
Почти за месяц - в самом начале последнего. Естественно, не в каждом такой сервис. В банке, как и везде, полно пофигистов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
|