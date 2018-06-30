RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:24

Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся :D
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:49

Размер «чистого» кэшбека*
200 — 499,99 грн.
2,00%
500 — 999,99 грн.
3,00%
1000 и более
4,00%


http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/

Требуйте долива пива после отстоя пены!)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:11

  deneg net написав:Faceless
Позвонил в кал
Плюшки подтверждают, но почему 4% грязными - не знают
Типа, обращение зафиксировали, и дали честное комсомольское слово, что разберутся :D

во-во, вы галактику свою проверьте
Мож вы с Анромеды, а там укороченные 4% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24752
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1980 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:49

  deneg net написав:
  Faceless написав:
deneg net написав:А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет :twisted:
Пришел кешбек? В выходные?

По ходу да
Только что зашёл в таз24, а там висит родимый
Пересчитал - тупо 4% грязными :cry:

"ПРАВИЛО №2 космічного КЕШБЕКУ - податки з бонусів сплачуємо ми! 4% обіцяємо - 4% ви отримуєте на картку".
Это их рассылка.
Так что глючит, скорее всего, отображение в бета-апликкухе ТАС2U. А, по итогу, надеюсь, выплатят чистыми.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:56

Только сегодня заметил, что в июне у меня закончился срок действия Пластинки (MC). Они сейчас автоматом перевыпускаются или надо заказывать?

Хоть ни разу и не пользовался, но наверное в хозяйстве надо иметь... :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:15

Мне позвонили с отделения, и перевыпустили. На Визу. Но, то уже мелочь.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:22

wig
Звонили в месяц окончания или после? Мне никто не звонил...
Vorlon
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:27

  Vorlon написав:wig
Звонили в месяц окончания или после? Мне никто не звонил...

Я сам заказал по телепону в первую неделю последнего месяца действия, за недельку пришла СМСка о приходе карты в моё отд.
Неее, в через ИБ заказал, сработаллло! :)
Востаннє редагувалось clientage в Нед 01 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24752
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1980 раз.
Подякували: 2794 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:29

clientage
По телефону Call-центра или отделения?
Vorlon
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:29

  Vorlon написав:wig
Звонили в месяц окончания или после? Мне никто не звонил...

Почти за месяц - в самом начале последнего. Естественно, не в каждом такой сервис. В банке, как и везде, полно пофигистов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1810181118121813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7627)
01.07.2018 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.