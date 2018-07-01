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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:24
кредлим
Есть какие-то рабочие способы увеличения кредитного лимита ? пару месяцев юзаю и несколько тысяч напрягает.
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:39
нема
после более полугода юзанья и хая здесь на ветке чото как-то раздуплились у камсы
щас опять притихли, на регулярной основе они не привыкли работать, тока под какую кампанию могут типа чото намутить. Вот мож под "Опять в школу!" -- родителям на карандаши и ранцы спиногрызам. Ток, думаю, шо марХетологи-продуХтологи раньше 15 августа не проснутся
Похоже нуна опять шашками помахать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:00
Если с викой ехать в Турцию/Египет, какую валюту закидывать? Есть в этом смысл или можно с гривной?
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