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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1811181218131814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:24

кредлим

Есть какие-то рабочие способы увеличения кредитного лимита ? пару месяцев юзаю и несколько тысяч напрягает.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:39

  SILVER_UA написав:Есть какие-то рабочие способы увеличения кредитного лимита ? пару месяцев юзаю и несколько тысяч напрягает.

нема :evil:
после более полугода юзанья и хая здесь на ветке чото как-то раздуплились у камсы
щас опять притихли, на регулярной основе они не привыкли работать, тока под какую кампанию могут типа чото намутить. Вот мож под "Опять в школу!" -- родителям на карандаши и ранцы спиногрызам. Ток, думаю, шо марХетологи-продуХтологи раньше 15 августа не проснутся :) :)
Похоже нуна опять шашками помахать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Похоже нуна опять шашками помахать :mrgreen:

представитель, будьте добры, дайте 10 тыс каждому на рюкзаки
SILVER_UA
 
Повідомлень: 257
З нами з: 21.07.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:00

Если с викой ехать в Турцию/Египет, какую валюту закидывать? Есть в этом смысл или можно с гривной?
mihasik
 
Повідомлень: 353
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:12

  mihasik написав:Если с викой ехать в Турцию/Египет, какую валюту закидывать? Есть в этом смысл или можно с гривной?

Никакого. Попадете на 3% за конвертацию, хоть по гривне, хоть по валюте.
Я тасовские карты на море даже не беру.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3133
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Подякував: 52 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:15

  SILVER_UA написав:
  clientage написав:Похоже нуна опять шашками помахать :mrgreen:

представитель, будьте добры, дайте 10 тыс каждому на рюкзаки

Было *2 всем. Но год назад
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3349
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Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:51

  wig написав:
  mihasik написав:Если с викой ехать в Турцию/Египет, какую валюту закидывать? Есть в этом смысл или можно с гривной?

Никакого. Попадете на 3% за конвертацию, хоть по гривне, хоть по валюте.
Я тасовские карты на море даже не беру.

С любой картой неинтересно, только кэш?
mihasik
 
Повідомлень: 353
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:11

  mihasik написав:С любой картой неинтересно, только кэш?

С любой картой сабжевого банка.
А так есть Приват - конвертация 0, Моно ну и всякая экзотика.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3133
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 179 раз.
 
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  #<1 ... 1811181218131814
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