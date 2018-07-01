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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:24
Есть какие-то рабочие способы увеличения кредитного лимита ? пару месяцев юзаю и несколько тысяч напрягает.
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SILVER_UA
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Додано: Нед 01 лип, 2018 19:39
SILVER_UA написав:
Есть какие-то рабочие способы увеличения кредитного лимита ? пару месяцев юзаю и несколько тысяч напрягает.
нема
после более полугода юзанья и хая здесь на ветке чото как-то раздуплились у камсы
щас опять притихли, на регулярной основе они не привыкли работать, тока под какую кампанию могут типа чото намутить. Вот мож под "Опять в школу!" -- родителям на карандаши и ранцы спиногрызам. Ток, думаю, шо марХетологи-продуХтологи раньше 15 августа не проснутся
Похоже нуна опять шашками помахать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 лип, 2018 19:47
clientage написав:
Похоже нуна опять шашками помахать
представитель, будьте добры, дайте 10 тыс каждому на рюкзаки
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SILVER_UA
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:00
Если с викой ехать в Турцию/Египет, какую валюту закидывать? Есть в этом смысл или можно с гривной?
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mihasik
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:12
mihasik написав:
Если с викой ехать в Турцию/Египет, какую валюту закидывать? Есть в этом смысл или можно с гривной?
Никакого. Попадете на 3% за конвертацию, хоть по гривне, хоть по валюте.
Я тасовские карты на море даже не беру.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:15
SILVER_UA написав: clientage написав:
Похоже нуна опять шашками помахать
представитель, будьте добры, дайте 10 тыс каждому на рюкзаки
Было *2 всем. Но год назад
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guntherhouse777
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:51
wig написав: mihasik написав:
Если с викой ехать в Турцию/Египет, какую валюту закидывать? Есть в этом смысл или можно с гривной?
Никакого. Попадете на 3% за конвертацию, хоть по гривне, хоть по валюте.
Я тасовские карты на море даже не беру.
С любой картой неинтересно, только кэш?
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mihasik
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Додано: Нед 01 лип, 2018 21:11
mihasik написав:
С любой картой неинтересно, только кэш?
С любой картой сабжевого банка.
А так есть Приват - конвертация 0, Моно ну и всякая экзотика.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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