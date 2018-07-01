RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1812181318141815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:54

  clientage написав:
  vvs2k написав:
  mihasik написав:С любой картой неинтересно, только кэш?

гривневая альфа максимум - обещают по курсу мпс, но у некоторых с этим обещанием на практике случились расхождения

По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.

Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?
mihasik
 
Повідомлень: 354
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 06:40

  mihasik написав:
  clientage написав:По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.

Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?

По Привату и Моне - да, по Альфе - на день списания.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24759
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1981 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1812181318141815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57435)
02.07.2018 09:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.