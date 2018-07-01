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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:54
clientage написав: vvs2k написав: mihasik написав:
С любой картой неинтересно, только кэш?
гривневая альфа максимум - обещают по курсу мпс, но у некоторых с этим обещанием на практике случились расхождения
По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.
Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?
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mihasik
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Додано: Пон 02 лип, 2018 06:40
mihasik написав: clientage написав:
По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.
Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?
По Привату и Моне - да, по Альфе - на день списания.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:29
Подскажите, в какой момент появляется кешбек по карте Б5. Я правильно понимаю, что оно заходит на бонусный счет, а оттуда вручную это можно "выплатить". Всё это добро начисляется с какой периодичностью? А то что-то нулевой бонусный пока что.
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Esq
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:33
По факту проводки начисляют.. если нули -или ещё не провелось, или сгорели 27.06
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Alex_ki
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:50
Esq написав:
Подскажите, в какой момент появляется кешбек по карте Б5. Я правильно понимаю, что оно заходит на бонусный счет, а оттуда вручную это можно "выплатить". Всё это добро начисляется с какой периодичностью? А то что-то нулевой бонусный пока что.
Кеш начисляется в день списания, после 21-00
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Додано: Пон 02 лип, 2018 09:58
Спрошу в поддержке тогда. Были операции 27.06, были вчера... бонусный остаётся нулевым.
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Esq
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:07
Esq написав:
Спрошу в поддержке тогда. Были операции 27.06, были вчера... бонусный остаётся нулевым.
Все эти операции проведутся не ранее чем сёдня, соответственно КБ начислится не раньше 21:00 седня, т.е. може завтра утром и увидите, закажете переброс на картсчет и после 17:00 увидете на картсчете и сможете наконец потратить.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:09
Пишут, что операция 27.06 проведена сегодняшним днём и, соответственно, бонусы только сегодня вечером будут начислены.
А что за сервис по сгоранию бонусов? В 21.00 каждого последнего рабочего дня месяца бонусы превращаются в тыкву?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:12
Esq написав:
А что за сервис по сгоранию бонусов? В 21.00 каждого последнего рабочего дня месяца бонусы превращаются в тыкву?
Квартала.
Даже тыквы не остается.
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