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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:54

  clientage написав:
  vvs2k написав:
  mihasik написав:С любой картой неинтересно, только кэш?

гривневая альфа максимум - обещают по курсу мпс, но у некоторых с этим обещанием на практике случились расхождения

По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.

Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 06:40

  mihasik написав:
  clientage написав:По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.

Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?

По Привату и Моне - да, по Альфе - на день списания.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:29

Кешбек Б5

Подскажите, в какой момент появляется кешбек по карте Б5. Я правильно понимаю, что оно заходит на бонусный счет, а оттуда вручную это можно "выплатить". Всё это добро начисляется с какой периодичностью? А то что-то нулевой бонусный пока что.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По факту проводки начисляют.. если нули -или ещё не провелось, или сгорели 27.06
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:50

  Esq написав:Подскажите, в какой момент появляется кешбек по карте Б5. Я правильно понимаю, что оно заходит на бонусный счет, а оттуда вручную это можно "выплатить". Всё это добро начисляется с какой периодичностью? А то что-то нулевой бонусный пока что.

Кеш начисляется в день списания, после 21-00
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:58

Спрошу в поддержке тогда. Были операции 27.06, были вчера... бонусный остаётся нулевым.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:07

  Esq написав:Спрошу в поддержке тогда. Были операции 27.06, были вчера... бонусный остаётся нулевым.

Все эти операции проведутся не ранее чем сёдня, соответственно КБ начислится не раньше 21:00 седня, т.е. може завтра утром и увидите, закажете переброс на картсчет и после 17:00 увидете на картсчете и сможете наконец потратить.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:09

Пишут, что операция 27.06 проведена сегодняшним днём и, соответственно, бонусы только сегодня вечером будут начислены.

А что за сервис по сгоранию бонусов? В 21.00 каждого последнего рабочего дня месяца бонусы превращаются в тыкву?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:12

  Esq написав:

А что за сервис по сгоранию бонусов? В 21.00 каждого последнего рабочего дня месяца бонусы превращаются в тыкву?


Квартала.
Даже тыквы не остается. :)
Aps
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