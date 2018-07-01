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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:54

  clientage написав:
  vvs2k написав:
  mihasik написав:С любой картой неинтересно, только кэш?

гривневая альфа максимум - обещают по курсу мпс, но у некоторых с этим обещанием на практике случились расхождения

По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.

Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 06:40

  mihasik написав:
  clientage написав:По Максимуму нет комисс за конвертацию, а сама конвертация идёт на момент проведения платежа (см. выписку МАБа) по карткурсу банки, который публикуется на гл. стр.(поскролите) и там же есть архивн. калякулятор курса. И это ничем не хуже Привата и Мони.

Т.е. можно смотреть в приложениях этих банков курс на день оплаты, и расчитаться той картой,где курс выгоднее? % за конвертацию не будет. Или так не корректно рассуждать?

По Привату и Моне - да, по Альфе - на день списания.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:29

Кешбек Б5

Подскажите, в какой момент появляется кешбек по карте Б5. Я правильно понимаю, что оно заходит на бонусный счет, а оттуда вручную это можно "выплатить". Всё это добро начисляется с какой периодичностью? А то что-то нулевой бонусный пока что.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По факту проводки начисляют.. если нули -или ещё не провелось, или сгорели 27.06
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:50

  Esq написав:Подскажите, в какой момент появляется кешбек по карте Б5. Я правильно понимаю, что оно заходит на бонусный счет, а оттуда вручную это можно "выплатить". Всё это добро начисляется с какой периодичностью? А то что-то нулевой бонусный пока что.

Кеш начисляется в день списания, после 21-00
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:58

Спрошу в поддержке тогда. Были операции 27.06, были вчера... бонусный остаётся нулевым.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:07

  Esq написав:Спрошу в поддержке тогда. Были операции 27.06, были вчера... бонусный остаётся нулевым.

Все эти операции проведутся не ранее чем сёдня, соответственно КБ начислится не раньше 21:00 седня, т.е. може завтра утром и увидите, закажете переброс на картсчет и после 17:00 увидете на картсчете и сможете наконец потратить.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:09

Пишут, что операция 27.06 проведена сегодняшним днём и, соответственно, бонусы только сегодня вечером будут начислены.

А что за сервис по сгоранию бонусов? В 21.00 каждого последнего рабочего дня месяца бонусы превращаются в тыкву?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:12

  Esq написав:

А что за сервис по сгоранию бонусов? В 21.00 каждого последнего рабочего дня месяца бонусы превращаются в тыкву?


Квартала.
Даже тыквы не остается. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:20

TAS2U

Отправили мне кругленькую сумму на поточный счет (это тот, который в ТАС24 раньше назывался поточным, а теперь почему-то карточный). Угораздило проверить через ТАС2Ю. Чуть кондратий не хватил. Деньги светились как "бонус". Посмотрел ТАС24 отлегло немного. Там показываются как на карточном счету. Хотя по факту счет поточный. Зато на бонусном счету, который недавно был обнулился, опять минусовые бонусы. При этом супруга владельца банка рулит суперуспешным фондом ИТ стартапов...А в софте ТАСа глюк на глюке.
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