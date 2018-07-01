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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:34
Летняя акция с кешбеком 2%, 3%, 4% по Б5 в зависимости от сумму транзакции распространяется только на физические оплаты через терминал или на интернет тоже?
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HackStock
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:41
HackStock написав:
Летняя акция с кешбеком 2%, 3%, 4% по Б5 в зависимости от сумму транзакции распространяется только на физические оплаты через терминал или на интернет тоже?
По б5 нет деления на интернет и физические терминалы
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:57
Что-то я потерялся.. по Вике при расчете в будни кредитными КБ нету? Только своими?
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Alex_ki
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:59
Alex_ki 1%,в нете 2%
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isen
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:06
isen написав:Alex_ki 1%,в нете 2%
Ну, за нет понятно, оно идёт отдельно, просто везде, где нашел, в описаниях про 1% написано за свои..
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Alex_ki
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:49
deneg net написав:
А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет
По данной акции кеш-бек начисляется чистыми.
Изменений не было.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные для проверки информации.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:51
Vorlon написав:
Только сегодня заметил, что в июне у меня закончился срок действия Пластинки (MC). Они сейчас автоматом перевыпускаются или надо заказывать?
Хоть ни разу и не пользовался, но наверное в хозяйстве надо иметь...
Для перевыпуска карты по окончанию срока действия рекомендуем обратится в Контакт-центр Банка по номеру 0 800 503 580, или в отделение.
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