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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Летняя акция с кешбеком 2%, 3%, 4% по Б5 в зависимости от сумму транзакции распространяется только на физические оплаты через терминал или на интернет тоже?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:41

  HackStock написав:Летняя акция с кешбеком 2%, 3%, 4% по Б5 в зависимости от сумму транзакции распространяется только на физические оплаты через терминал или на интернет тоже?

По б5 нет деления на интернет и физические терминалы
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Что-то я потерялся.. по Вике при расчете в будни кредитными КБ нету? Только своими?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:59

Alex_ki 1%,в нете 2%
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

isen написав:Alex_ki 1%,в нете 2%
Ну, за нет понятно, оно идёт отдельно, просто везде, где нашел, в описаниях про 1% написано за свои..
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:49

  deneg net написав:А чо за нах?
Пришёл новый кешбек и теперь он 4% грязными.
Был же чистыми.
Разве были какие-то изменения?
Комса борзеет :twisted:



По данной акции кеш-бек начисляется чистыми.
Изменений не было.
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные для проверки информации.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:51

  Vorlon написав:Только сегодня заметил, что в июне у меня закончился срок действия Пластинки (MC). Они сейчас автоматом перевыпускаются или надо заказывать?

Хоть ни разу и не пользовался, но наверное в хозяйстве надо иметь... :roll:


Для перевыпуска карты по окончанию срока действия рекомендуем обратится в Контакт-центр Банка по номеру 0 800 503 580, или в отделение.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:16

  Alex_ki написав:
isen написав:Alex_ki 1%,в нете 2%
Ну, за нет понятно, оно идёт отдельно, просто везде, где нашел, в описаниях про 1% написано за свои..

Тоже не понял. Говорят 1% за кредит.по будням тоже.
Оф.пред. разъясните.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:24

Alex_ki
mihasik
Блин, ну что тут непонятного?! 1% по будням что за свои, что за кредитные - без разницы!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:06

  Vorlon написав:Alex_ki
mihasik
Блин, ну что тут непонятного?! 1% по будням что за свои, что за кредитные - без разницы!

Я на это и расчитываю.
Но ведь есть информация,которая сбивает с толку
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mihasik
 
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