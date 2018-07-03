ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 17:08
mihasik написав: Alex_ki написав: isen написав: Alex_ki 1%,в нете 2%
Ну, за нет понятно, оно идёт отдельно, просто везде, где нашел, в описаниях про 1% написано за свои..
Тоже не понял. Говорят 1% за кредит.по будням тоже.
Оф.пред. разъясните.
По WeekendCard Кеш-бек начисляется в таком размере:
1% за расчет собственными средствами в рабочий день / выходной день.
1% за расчет кредитными средствами в рабочий день.
2% за расчет в интернете в любой день.
3% за расчет кредитными средствами в выходной день.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:26
Stringer написав: HackStock написав:
Летняя акция с кешбеком 2%, 3%, 4% по Б5 в зависимости от сумму транзакции распространяется только на физические оплаты через терминал или на интернет тоже?
По б5 нет деления на интернет и физические терминалы
спасибо, а то на сайте сумбурно написано "азс, супермаркеты и магазины"
HackStock
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Додано: Пон 02 лип, 2018 18:46
SILVER_UA написав:
Есть какие-то рабочие способы увеличения кредитного лимита ? пару месяцев юзаю и несколько тысяч напрягает.
это своеобразный способ у таськи сделать грейс намного меньше 55 дней.
mephala
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:39
Тас начал программу изгнания интернет-депозитчиков. Только те, кто размещает депо через интернет, лишены возможности даже надеяться на плюшки. Жесткие базовые условия. Через отделения плюшки и лотерея действуют. К чему бы это?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:47
При рассчете в рублях (пополнение на сайте МТС (Россия)) как происходит конвертация по WC и с какого из мультивалютных счета берут?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:40
BBC написав:
При рассчете в рублях (пополнение на сайте МТС (Россия)) как происходит конвертация по WC и с какого из мультивалютных счета берут?
Поищите в теме сообщения от
sauvignon
Там была шикарная табличка.
Кажись с баксового счета будет в первую очередь если валюта аборигенская.
А вот по процентам не знаю
curiousobro
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:45
curiousobro написав: BBC написав:
При рассчете в рублях (пополнение на сайте МТС (Россия)) как происходит конвертация по WC и с какого из мультивалютных счета берут?
Поищите в теме сообщения от
sauvignon
Там была шикарная табличка.
Кажись с баксового счета будет в первую очередь если валюта аборигенская.
А вот по процентам не знаю
1% согласно тарифов, но вот с какого счета.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:48
BBC написав: curiousobro написав: BBC написав:
При рассчете в рублях (пополнение на сайте МТС (Россия)) как происходит конвертация по WC и с какого из мультивалютных счета берут?
Поищите в теме сообщения от
sauvignon
Там была шикарная табличка.
Кажись с баксового счета будет в первую очередь если валюта аборигенская.
А вот по процентам не знаю
1% согласно тарифов, но вот с какого счета.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
Bosstone
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:48
BBC написав:
1% согласно тарифов, но вот с какого счета.
С баксового, так что если хотите гривны и кредит, придется доллары скинуть.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:50
BBC з рахунку usd в першу чергу
casper12
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