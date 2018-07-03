igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?
Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.
Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте. При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
На сайте этой картинки нет и, наверное, не будет. Информацию о порядке списания можно найти в ДКБО, но там она в текстовом виде (Розділ 4. "Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку", начиная с п. 4.4.24.5.)
BBC написав:1% согласно тарифов, но вот с какого счета.
С баксового, так что если хотите гривны и кредит, придется доллары скинуть.
У меня как раз баксов 0, а вот евро и фунт есть. Спасибо, все ответы есть. Если валюта операции RUR (российский рубль), конвертация осуществляется по курсу ТАСКОМБАНКа. Комиссия 1%. Карточный курс 0,424. На 1000 рублей (424+4,24) и кеш-бек 8,29 за оплату в интернет. Реально курс 0,42 будет