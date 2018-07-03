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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

:arrow:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 03 лип, 2018 22:54, всього редагувалось 3 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:53

  sauvignon написав:
  igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?

Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.

Зображення

Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте.
При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.

На сайте этой картинки нет и, наверное, не будет.
Информацию о порядке списания можно найти в ДКБО, но там она в текстовом виде (Розділ 4. "Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку", начиная с п. 4.4.24.5.)


Вот эта шикардосная табличка
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:12

  wig написав:
  BBC написав:1% согласно тарифов, но вот с какого счета.

С баксового, так что если хотите гривны и кредит, придется доллары скинуть.

У меня как раз баксов 0, а вот евро и фунт есть.
Спасибо, все ответы есть.
Если валюта операции RUR (российский рубль), конвертация осуществляется по курсу ТАСКОМБАНКа.
Комиссия 1%.
Карточный курс 0,424.
На 1000 рублей (424+4,24) и кеш-бек 8,29 за оплату в интернет.
Реально курс 0,42 будет
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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