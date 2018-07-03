RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1816181718181819>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:53

  sauvignon написав:
  igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?

Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.

Зображення

Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте.
При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.

На сайте этой картинки нет и, наверное, не будет.
Информацию о порядке списания можно найти в ДКБО, но там она в текстовом виде (Розділ 4. "Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку", начиная с п. 4.4.24.5.)


Вот эта шикардосная табличка
curiousobro
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 23:12

  wig написав:
  BBC написав:1% согласно тарифов, но вот с какого счета.

С баксового, так что если хотите гривны и кредит, придется доллары скинуть.

У меня как раз баксов 0, а вот евро и фунт есть.
Спасибо, все ответы есть.
Если валюта операции RUR (российский рубль), конвертация осуществляется по курсу ТАСКОМБАНКа.
Комиссия 1%.
Карточный курс 0,424.
На 1000 рублей (424+4,24) и кеш-бек 8,29 за оплату в интернет.
Реально курс 0,42 будет
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13424
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 07:54

TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
woody
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:10

  woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?

Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(
Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 581
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:59

  Flamingo написав:
  woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?

Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(
Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов

І тут комса бізобразнічає. :mrgreen:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24921
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:36

  woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?


Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные.
Оставим запрос на ускорение решения вопроса.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:43

  TASCOMBANK написав:Оставим запрос на ускорение решения вопроса.

Да уже пора оставлять запрос на ускорение ускорения решения вопроса
mustbe
 
Повідомлень: 537
З нами з: 27.12.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:49

  mustbe написав:Да уже пора оставлять запрос на ускорение ускорения решения вопроса

категорически согласен
woody
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:54

  TASCOMBANK написав:
  woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?


Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные.
Оставим запрос на ускорение решения вопроса.

к сожалению, на данном форуме новичкам запрещено отправлять личные сообщения. Как можно по другому передать вам данные?
woody
 
Повідомлень: 3
З нами з: 04.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:08

  mustbe написав:
  TASCOMBANK написав:Оставим запрос на ускорение решения вопроса.

Да уже пора оставлять запрос на ускорение ускорения решения вопроса


Ускорение ускорения - это рывок в физике.
Так что получается, что надо оставлять запрос на рывок :)

Ув. офпред, вы там рваните запрос пожалуйста :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1816181718181819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sanio, Stringer і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57542)
04.07.2018 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.