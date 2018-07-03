igor9227 написав:А если приходит запрос на списание валюты(интернет, пос оплата заграницей) откуда в первую очередь снимают? С валютных счетов или с кредитного, как с кэшбеком в данном случае?
Попробую ответить на ваш вопрос картинкой: надеюсь, новый офпред не будет ругаться.
Именно в таком порядке будет осуществляться списание средств с мультивалютного счёта по карте. При оплате в интернете с валютой транзакции "гривна" применяется схема для Украины, в других случаях - аналогично транзакциям за рубежом для соответствующей валюты.
На сайте этой картинки нет и, наверное, не будет. Информацию о порядке списания можно найти в ДКБО, но там она в текстовом виде (Розділ 4. "Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку", начиная с п. 4.4.24.5.)
BBC написав:1% согласно тарифов, но вот с какого счета.
С баксового, так что если хотите гривны и кредит, придется доллары скинуть.
У меня как раз баксов 0, а вот евро и фунт есть. Спасибо, все ответы есть. Если валюта операции RUR (российский рубль), конвертация осуществляется по курсу ТАСКОМБАНКа. Комиссия 1%. Карточный курс 0,424. На 1000 рублей (424+4,24) и кеш-бек 8,29 за оплату в интернет. Реально курс 0,42 будет
TASCOMBANK по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
woody написав:TASCOMBANK по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":( Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов
woody написав:TASCOMBANK по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":( Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов
woody написав:TASCOMBANK по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные. Оставим запрос на ускорение решения вопроса.
woody написав:TASCOMBANK по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные. Оставим запрос на ускорение решения вопроса.
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