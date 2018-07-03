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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1816181718181819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:16

  curiousobro написав:
  mustbe написав:
  TASCOMBANK написав:Оставим запрос на ускорение решения вопроса.

Да уже пора оставлять запрос на ускорение ускорения решения вопроса


Ускорение ускорения - это рывок в физике.
Так что получается, что надо оставлять запрос на рывок :)

Ув. офпред, вы там рваните запрос пожалуйста :)

ИМХО все зависит или от личных контактов офпреда с ответственными отделами или от правил в банке.
Судя по скорости решения проблем офпредом никаких процедур не предусмотрено а личный контакт не налажен.
Потому все так и решается ни шатко ни валко.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:26

TASCOMBANK
даже на входящее ЛС не могу ответить :(
woody
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:40

  woody написав:
  TASCOMBANK написав:
  woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?


Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные.
Оставим запрос на ускорение решения вопроса.

к сожалению, на данном форуме новичкам запрещено отправлять личные сообщения. Как можно по другому передать вам данные?


Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascombank.com.ua
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:59

  TASCOMBANK написав:Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascomban
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)

отправил на эл.почту.
woody
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:10

для кешбекеров

Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.
Если у вас на карте появились собственные средства, то пока не произойдёт фактического списания со счёта этих средств, кешбека не будет.
Например, у вас 100 грн собственных средств, и вы совершили покупку на 1000 грн.
В таком случае система начислит вам 3% за 900 грн, ибо 100 грн - это собственные средства.
Но, это только цветочки.
Вы идёте и совершаете ещё одну покупку на 1000 грн.
Думаете - всё, покупка за кредитные средства на 1000 грн и получу 4%.
А болт с левой резьбой.
Вы опять получите 3% за 900 грн.
И пока не произойдёт фактического списания этих 100 грн (по регламенту 3-5 дней), они будут учитываться при расчётах за покупки, как собственные средства.
Будьте внимательны :wink:

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:28

вопрос по Вике

В TAS2U мину 407.70 на своих.
В ТАС24 на своих все по нулям.
Перед этим приходили сообщения о разблокировании сумм, которые тратил 23.06.2018 в магазинах, но которые почему не провелись до сих пор.

374.70 и 29 грн = 403.7

Что это может быть?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:33

  curiousobro написав:В TAS2U мину 407.70 на своих.
В ТАС24 на своих все по нулям.
Перед этим приходили сообщения о разблокировании сумм, которые тратил 23.06.2018 в магазинах, но которые почему не провелись до сих пор.

374.70 и 29 грн = 403.7

Что это может быть?

Попробуйте для начала КЦ помучать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:09

TAS2U

‎Дарья Пироженко‎ в TAS2U beta
1 ч ·
Найближчим часом через Play Маркет та App Store Ви зможете завантажити оновлення наших додатків. Цього разу ми порадуємо власників карток WeekEnd, адже процес вдосконалення як і ремонт - не може бути завершений, і наразі він торкнеться відображення балансів по картці та операцій у виписці.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:25

  Faceless написав:
  curiousobro написав:В TAS2U мину 407.70 на своих.
В ТАС24 на своих все по нулям.
Перед этим приходили сообщения о разблокировании сумм, которые тратил 23.06.2018 в магазинах, но которые почему не провелись до сих пор.

374.70 и 29 грн = 403.7

Что это может быть?

Попробуйте для начала КЦ помучать


Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.
curiousobro
 
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