Додано: Сер 04 лип, 2018 16:09

‎Дарья Пироженко‎ в TAS2U beta

1 ч ·

Найближчим часом через Play Маркет та App Store Ви зможете завантажити оновлення наших додатків. Цього разу ми порадуємо власників карток WeekEnd, адже процес вдосконалення як і ремонт - не може бути завершений, і наразі він торкнеться відображення балансів по картці та операцій у виписці.

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