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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:16
curiousobro написав: mustbe написав: TASCOMBANK написав:
Оставим запрос на ускорение решения вопроса.
Да уже пора оставлять запрос на ускорение ускорения
решения вопроса
Ускорение ускорения - это рывок в физике.
Так что получается, что надо оставлять запрос на рывок
Ув. офпред, вы там рваните запрос пожалуйста
ИМХО все зависит или от личных контактов офпреда с ответственными отделами или от правил в банке.
Судя по скорости решения проблем офпредом никаких процедур не предусмотрено а личный контакт не налажен.
Потому все так и решается ни шатко ни валко.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 11:26
TASCOMBANK
даже на входящее ЛС не могу ответить
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woody
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Додано: Сер 04 лип, 2018 11:40
woody написав: TASCOMBANK написав: woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные.
Оставим запрос на ускорение решения вопроса.
к сожалению, на данном форуме новичкам запрещено отправлять личные сообщения. Как можно по другому передать вам данные?
Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascombank.com.ua
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)
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Додано: Сер 04 лип, 2018 11:59
TASCOMBANK написав:
Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascomban
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)
отправил на эл.почту.
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woody
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:10
Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.
Если у вас на карте появились собственные средства, то пока не произойдёт фактического списания со счёта этих средств, кешбека не будет.
Например, у вас 100 грн собственных средств, и вы совершили покупку на 1000 грн.
В таком случае система начислит вам 3% за 900 грн, ибо 100 грн - это собственные средства.
Но, это только цветочки.
Вы идёте и совершаете ещё одну покупку на 1000 грн.
Думаете - всё, покупка за кредитные средства на 1000 грн и получу 4%.
А болт с левой резьбой.
Вы опять получите 3% за 900 грн.
И пока не произойдёт фактического списания этих 100 грн (по регламенту 3-5 дней), они будут учитываться при расчётах за покупки, как собственные средства.
Будьте внимательны Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:28
В TAS2U мину 407.70 на своих.
В ТАС24 на своих все по нулям.
Перед этим приходили сообщения о разблокировании сумм, которые тратил 23.06.2018 в магазинах, но которые почему не провелись до сих пор.
374.70 и 29 грн = 403.7
Что это может быть?
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curiousobro
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:33
curiousobro написав:
В TAS2U мину 407.70 на своих.
В ТАС24 на своих все по нулям.
Перед этим приходили сообщения о разблокировании сумм, которые тратил 23.06.2018 в магазинах, но которые почему не провелись до сих пор.
374.70 и 29 грн = 403.7
Что это может быть?
Попробуйте для начала КЦ помучать
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Faceless
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4
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:09
Дарья Пироженко в TAS2U beta
1 ч ·
Найближчим часом через Play Маркет та App Store Ви зможете завантажити оновлення наших додатків. Цього разу ми порадуємо власників карток WeekEnd, адже процес вдосконалення як і ремонт - не може бути завершений, і наразі він торкнеться відображення балансів по картці та операцій у виписці.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:25
Faceless написав: curiousobro написав:
В TAS2U мину 407.70 на своих.
В ТАС24 на своих все по нулям.
Перед этим приходили сообщения о разблокировании сумм, которые тратил 23.06.2018 в магазинах, но которые почему не провелись до сих пор.
374.70 и 29 грн = 403.7
Что это может быть?
Попробуйте для начала КЦ помучать
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.
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curiousobro
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:08
curiousobro написав:
Ускорение ускорения - это рывок в физике
В математике - ещё проще: просто-напросто - вторая производная
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mustbe
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