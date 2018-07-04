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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1817181818191820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:11

  mustbe написав:
  curiousobro написав:Ускорение ускорения - это рывок в физике

В математике - ещё проще: просто-напросто - вторая производная

Вторая - это ускорение (первая - скорость), тут уже третья :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:24

От скорости - вторая.
От пути - третья
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:22

  mustbe написав:От скорости - вторая.
От пути - третья

Не звучит :)
"Тут эта! Нуна запросик рвануть!" - звучит моЩно!

А "Тут эта! Нуна запросик продифференцировать три раза!" - ну не то ведь :)
curiousobro
 
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