Вторая - это ускорение (первая - скорость), тут уже третья
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:11
Вторая - это ускорение (первая - скорость), тут уже третья
Додано: Сер 04 лип, 2018 18:22
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