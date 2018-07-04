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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:11
mustbe написав: curiousobro написав:
Ускорение ускорения - это рывок в физике
В математике - ещё проще: просто-напросто - вторая производная
Вторая - это ускорение (первая - скорость), тут уже третья
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Faceless
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:24
От скорости - вторая.
От пути - третья
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mustbe
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Додано: Сер 04 лип, 2018 18:22
mustbe написав:
От скорости - вторая.
От пути - третья
Не звучит
"Тут эта! Нуна запросик рвануть!" - звучит моЩно!
А "Тут эта! Нуна запросик продифференцировать три раза!" - ну не то ведь
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:22
Flamingo написав: woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(
Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов
+1 Аналогичная ситуация
Но у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер.
Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции.
ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины.
Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами рассматривать заявки? Теперь каждую операцию нужно перепроверять в ИБ, правильно ли её софт банка обработал?
А кто не лазит по выпискам, человек ни сном ни духом, все обязательства выполняет перед банком, а через 20лет минус миллиард на счете которого он и не видит.
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ziks
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:46
deneg net написав:
Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.
Если у вас на карте появились собственные средства, то пока не произойдёт фактического списания со счёта этих средств, кешбека не будет.
Например, у вас 100 грн собственных средств, и вы совершили покупку на 1000 грн.
В таком случае система начислит вам 3% за 900 грн, ибо 100 грн - это собственные средства.
Но, это только цветочки.
Вы идёте и совершаете ещё одну покупку на 1000 грн.
Думаете - всё, покупка за кредитные средства на 1000 грн и получу 4%.
А болт с левой резьбой.
Вы опять получите 3% за 900 грн.
И пока не произойдёт фактического списания этих 100 грн (по регламенту 3-5 дней), они будут учитываться при расчётах за покупки, как собственные средства.
Будьте внимательны Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Как вы говорите, кешбэкеры не знают, что такое собственные средства на кредитной карте.
Там по определению их не должно быть.
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guntherhouse777
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