Вторая - это ускорение (первая - скорость), тут уже третья
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:11
Вторая - это ускорение (первая - скорость), тут уже третья
Додано: Сер 04 лип, 2018 18:22
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:22
Минус по WC
+1 Аналогичная ситуация
Но у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер.
Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции.
ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины.
теперь вот снова, никогда такого не было и вот опять...
03.07 пришла СМС о разблокировке оплаты, которая была успешно списана с кредитного счета 23.06! Теперь, спустя 10 дней! эта сумма почему то сторнирована с кредитного счета, но списана с дебетного!
Операция то рядовая, оплата в макдональдсе, без каких либо частичных возвратов, из чего вдруг такие рандомные перебросы через 10 дней? Процессинг банка живет своей жизнью?
Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами его не фиксить?
Теперь каждую операцию за прошлый месяц нужно перепроверять в ИБ, правильно ли её софт банка обработал?
А кто не лазит по выпискам, человек ни сном ни духом, все обязательства выполняет перед банком, а через 20лет, из за багов банка, минус миллиард на счете.
Востаннє редагувалось ziks в Сер 04 лип, 2018 21:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:46
Как вы говорите, кешбэкеры не знают, что такое собственные средства на кредитной карте.
Там по определению их не должно быть.
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кешбэкер-красивое слово. А то Свинорыл- режет слух.
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