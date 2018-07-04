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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1817181818191820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:11

  mustbe написав:
  curiousobro написав:Ускорение ускорения - это рывок в физике

В математике - ещё проще: просто-напросто - вторая производная

Вторая - это ускорение (первая - скорость), тут уже третья :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:24

От скорости - вторая.
От пути - третья
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:22

  mustbe написав:От скорости - вторая.
От пути - третья

Не звучит :)
"Тут эта! Нуна запросик рвануть!" - звучит моЩно!

А "Тут эта! Нуна запросик продифференцировать три раза!" - ну не то ведь :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:22

Минус по WC

  Flamingo написав:
  woody написав:TASCOMBANK
по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?

Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":(
Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов

+1 Аналогичная ситуация
Но у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер.
Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции.
ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины.
теперь вот снова, никогда такого не было и вот опять...
03.07 пришла СМС о разблокировке оплаты, которая была успешно списана с кредитного счета 23.06! Теперь, спустя 10 дней! эта сумма почему то сторнирована с кредитного счета, но списана с дебетного!
Операция то рядовая, оплата в макдональдсе, без каких либо частичных возвратов, из чего вдруг такие рандомные перебросы через 10 дней? Процессинг банка живет своей жизнью?
Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами его не фиксить?
Теперь каждую операцию за прошлый месяц нужно перепроверять в ИБ, правильно ли её софт банка обработал?
А кто не лазит по выпискам, человек ни сном ни духом, все обязательства выполняет перед банком, а через 20лет, из за багов банка, минус миллиард на счете.
Востаннє редагувалось ziks в Сер 04 лип, 2018 21:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:46

  deneg net написав:Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.
Если у вас на карте появились собственные средства, то пока не произойдёт фактического списания со счёта этих средств, кешбека не будет.
Например, у вас 100 грн собственных средств, и вы совершили покупку на 1000 грн.
В таком случае система начислит вам 3% за 900 грн, ибо 100 грн - это собственные средства.
Но, это только цветочки.
Вы идёте и совершаете ещё одну покупку на 1000 грн.
Думаете - всё, покупка за кредитные средства на 1000 грн и получу 4%.
А болт с левой резьбой.
Вы опять получите 3% за 900 грн.
И пока не произойдёт фактического списания этих 100 грн (по регламенту 3-5 дней), они будут учитываться при расчётах за покупки, как собственные средства.
Будьте внимательны :wink:

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Как вы говорите, кешбэкеры не знают, что такое собственные средства на кредитной карте.
Там по определению их не должно быть.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кешбэкер-красивое слово. А то Свинорыл- режет слух.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  deneg net написав:Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.

Только вы не пугайте так новичков и не настолько опытных кешбекеров: за собственные средства кешбек не начисляется только по "Б5" ;)

У Вики, например, дуальная система, и поэтому там с кешбеком всё нормально. Кстати, на будущее, ещё одна "шикардосная" табличка:
Зображення
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:08

  sauvignon написав:
  deneg net написав:Есть одна особенность начисления кешбека.
Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.

Только вы не пугайте так новичков и не настолько опытных кешбекеров: за собственные средства кешбек не начисляется только по "Б5" ;)

У Вики, например, дуальная система, и поэтому там с кешбеком всё нормально. Кстати, на будущее, ещё одна "шикардосная" табличка:
Зображення

В табличке пытались совместить "пространство и время" поэтому осталась одна не ясность (потому как она в таблице явно не указана) - как происходит оплата в интернете за счет собственных и за счет кредитных средств. Я знаю что в любом случае за 2%, но из таблицы этого явно не видно. К примеру пользуясь лишь таблицей можно подумать что оплата в и-нете за собственные идет за 1% - ведь "собственные" указаны в таблице выше "И-нета" значит вполне логично предположить, что данное условие имеет более высокий приоритет. В общем в табличку скобочки после слова "и-нет" не помешали бы. К примеру такие "(як власними так і кредитними коштами)". И было бы все ОК
Flamingo
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