woody написав:TASCOMBANK по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":( Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов
+1 Аналогичная ситуация Но у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер. Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции. ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины. теперь вот снова, никогда такого не было и вот опять... 03.07 пришла СМС о разблокировке оплаты, которая была успешно списана с кредитного счета 23.06! Теперь, спустя 10 дней! эта сумма почему то сторнирована с кредитного счета, но списана с дебетного! Операция то рядовая, оплата в макдональдсе, без каких либо частичных возвратов, из чего вдруг такие рандомные перебросы через 10 дней? Процессинг банка живет своей жизнью? Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами его не фиксить? Теперь каждую операцию за прошлый месяц нужно перепроверять в ИБ, правильно ли её софт банка обработал? А кто не лазит по выпискам, человек ни сном ни духом, все обязательства выполняет перед банком, а через 20лет, из за багов банка, минус миллиард на счете.
Востаннє редагувалось ziks в Сер 04 лип, 2018 21:40, всього редагувалось 2 разів.
deneg net написав:Есть одна особенность начисления кешбека. Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами. Если у вас на карте появились собственные средства, то пока не произойдёт фактического списания со счёта этих средств, кешбека не будет. Например, у вас 100 грн собственных средств, и вы совершили покупку на 1000 грн. В таком случае система начислит вам 3% за 900 грн, ибо 100 грн - это собственные средства. Но, это только цветочки. Вы идёте и совершаете ещё одну покупку на 1000 грн. Думаете - всё, покупка за кредитные средства на 1000 грн и получу 4%. А болт с левой резьбой. Вы опять получите 3% за 900 грн. И пока не произойдёт фактического списания этих 100 грн (по регламенту 3-5 дней), они будут учитываться при расчётах за покупки, как собственные средства. Будьте внимательны
deneg net написав:Есть одна особенность начисления кешбека. Известно, что он начисляется исключительно за пользование кредитными средствами.
Только вы не пугайте так новичков и не настолько опытных кешбекеров: за собственные средства кешбек не начисляется только по "Б5"
У Вики, например, дуальная система, и поэтому там с кешбеком всё нормально. Кстати, на будущее, ещё одна "шикардосная" табличка:
В табличке пытались совместить "пространство и время" поэтому осталась одна не ясность (потому как она в таблице явно не указана) - как происходит оплата в интернете за счет собственных и за счет кредитных средств. Я знаю что в любом случае за 2%, но из таблицы этого явно не видно. К примеру пользуясь лишь таблицей можно подумать что оплата в и-нете за собственные идет за 1% - ведь "собственные" указаны в таблице выше "И-нета" значит вполне логично предположить, что данное условие имеет более высокий приоритет. В общем в табличку скобочки после слова "и-нет" не помешали бы. К примеру такие "(як власними так і кредитними коштами)". И было бы все ОК
Принимайте в клуб свидетелей кривого процессинга WC! =) Вчера пришла смс о разблокировке двух мелких сумм за 23 и 24 июня, причём сумма остатка была одинаковой, почему-то 0_о Внимания особого не придал, в тас24 всё было норм, на первый взгляд. Но! Сегодня в привычной смс после проведения платежа вылезла сумма личных средств с минусом. Начал разбираться, оказалось в тас2ю та же сумма с минусом, что и в смс, в тас24 минуса нет, но и остатка личных средств (чуть больше гривны было) тоже нет. В выписке тас24 за месяц нашлись эти две транзакции, оказались непроведенными до сих пор (как сама покупка так и списание с кредитных), остаток личных средств показывался правильно (положительный). Позвонил на горячку, озадачил, сказали что это техсбой, исправят, по срокам не сориентировали, номера заявки тоже не дали. На вопрос о том какие мои действия, стоит ли гасить овер, неуверенно ответили, что можно и загасить, но потом своими средствами не пользоваться (?!) И что ж делать?
ziks написав:
Flamingo написав:
woody написав:TASCOMBANK по викенду покупка списалась не с кред лимита, а с дебетного причем в несанкц. овер. Оставлял заявку на горячей линии еще в мае. Прошло уже больше месяца, результата никакого, номер заявки сообщать отказываются. Вы можете в этой ситуации чем-то помочь?
Аналогичная ситуация. Сегодня ровно 2 месяц с момента подачи мною заявки. Представитель на форуме после моего сообщения тут - попросил личные данные - я предоставил, а спустя месяц спросил как там рассмотрение моего вопроса - получил ответ, что рассматривают и обещал даже что процесс ускорится - но так ничего и не произошло - на ГЛ - полный "мороз и солнце - день чудесный":( Ладно - сумма копеечная, но Тася то еще днище в рассмотрении заявок клиентов
+1 Аналогичная ситуация Но у меня сумма совсем не копеечная, уже и проценты трехзначные списали за несанк. овер. Все погасил в грейс, с учетом этой кривой транзакции. ГЛ ничего не знает, от офпреда тоже месяц тишины. теперь вот снова, никогда такого не было и вот опять... 03.07 пришла СМС о разблокировке оплаты, которая была успешно списана с кредитного счета 23.06! Теперь, спустя 10 дней! эта сумма почему то сторнирована с кредитного счета, но списана с дебетного! Операция то рядовая, оплата в макдональдсе, без каких либо частичных возвратов, из чего вдруг такие рандомные перебросы через 10 дней? Процессинг банка живет своей жизнью? Баг же массовый и достаточно критичный, как можно месяцами его не фиксить? Теперь каждую операцию за прошлый месяц нужно перепроверять в ИБ, правильно ли её софт банка обработал? А кто не лазит по выпискам, человек ни сном ни духом, все обязательства выполняет перед банком, а через 20лет, из за багов банка, минус миллиард на счете.