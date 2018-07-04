curiousobro написав:
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.
А у меня ТАС24 в выписке долг рисует по своим средствам из за этих их "разблокировок" и общий остаток тоже за вычитом этого минуса показывает.