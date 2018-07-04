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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:17
curiousobro написав:
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.
А у меня ТАС24 в выписке долг рисует по своим средствам из за этих их "разблокировок" и общий остаток тоже за вычитом этого минуса показывает.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 14:56
Aps написав: curiousobro написав:
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.
А у меня ТАС24 в выписке долг рисует по своим средствам из за этих их "разблокировок" и общий остаток тоже за вычитом этого минуса показывает.
У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?
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curiousobro
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:02
curiousobro написав:
У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?
Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:07
Aps написав: curiousobro написав:
У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?
Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.
У меня там всегда была вся сумма текущего кредита по проведенным суммам.
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curiousobro
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:14
curiousobro написав: Aps написав:
Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.
У меня там всегда была вся сумма текущего кредита по проведенным суммам.
Видать мы о чем то разном речь ведем.
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Aps
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:04
Faceless написав:
Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит
Возможно, предположение насчет 21.00 последнего рабочего дня требует уточнения.
Создавал заявку на выплату вечером 28-го, и в июле она отработалась.
Замешкавшимся всегда стоит проверить бонусный счет даже после дедлайна.
Промо-код к minfin.com.ua/deposits/bonus/: MZ2W9GD. Действителен до 30.06.18
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kosul
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