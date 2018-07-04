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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1818181918201821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:17

  curiousobro написав:
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.


А у меня ТАС24 в выписке долг рисует по своим средствам из за этих их "разблокировок" и общий остаток тоже за вычитом этого минуса показывает. :(
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:56

  Aps написав:
  curiousobro написав:
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.


А у меня ТАС24 в выписке долг рисует по своим средствам из за этих их "разблокировок" и общий остаток тоже за вычитом этого минуса показывает. :(

У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:02

  curiousobro написав:У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?


Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:07

  Aps написав:
  curiousobro написав:У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?


Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.


У меня там всегда была вся сумма текущего кредита по проведенным суммам.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:14

  curiousobro написав:
  Aps написав:
Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.


У меня там всегда была вся сумма текущего кредита по проведенным суммам.


Видать мы о чем то разном речь ведем. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:04

dum spiro spero

  Faceless написав:Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит

Возможно, предположение насчет 21.00 последнего рабочего дня требует уточнения.
Создавал заявку на выплату вечером 28-го, и в июле она отработалась.
Замешкавшимся всегда стоит проверить бонусный счет даже после дедлайна.
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kosul
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