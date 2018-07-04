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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:17
curiousobro написав:
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.
А у меня ТАС24 в выписке долг рисует по своим средствам из за этих их "разблокировок" и общий остаток тоже за вычитом этого минуса показывает.
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Aps
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Додано: Чет 05 лип, 2018 14:56
Aps написав: curiousobro написав:
Решил не звонит. Вангую что глючит ТАС2U
Походу он не берет баланс 2625 напрямую, а высчитывает его из формулы суммы доступного кредита, суммы своих и сумм в блоке. Доступный кредит разблокируется после 10 дней без списания. Вот и получаются минус своих при его фактическом отсутствии.
Боже, храни ТАС24. Все видно по всем выпискам.
ТАС2U пока глючная поделка.
А у меня ТАС24 в выписке долг рисует по своим средствам из за этих их "разблокировок" и общий остаток тоже за вычитом этого минуса показывает.
У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?
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curiousobro
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:02
curiousobro написав:
У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?
Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.
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Aps
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:07
Aps написав: curiousobro написав:
У меня та же ситуация.
А где смотреть в выписке долг по своим?
Я думал теховер должен 2625 в минус уганять. Или нет?
Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.
У меня там всегда была вся сумма текущего кредита по проведенным суммам.
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curiousobro
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:14
curiousobro написав: Aps написав:
Так самая первая сумма "Баланс власних коштів на рахунку".
Если минус то логично что это долг.
У меня там всегда была вся сумма текущего кредита по проведенным суммам.
Видать мы о чем то разном речь ведем.
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Aps
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:04
Faceless написав:
Не забываем выплатить кешбек, сегодня сгорит
Возможно, предположение насчет 21.00 последнего рабочего дня требует уточнения.
Создавал заявку на выплату вечером 28-го, и в июле она отработалась.
Замешкавшимся всегда стоит проверить бонусный счет даже после дедлайна.
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kosul
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:02
Заправлялся 24,06. Сумма до сих пор в блоке. После этой даты все операции уже проведены кроме вчерашних и сегодняшних. Платилось Викой. Горячка морозится- типа операция тогда не прошла. Это что банк мне бензин подарил или сюрприз не приятный готовит?
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pavyak
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:09
pavyak написав:
Заправлялся 24,06. Сумма до сих пор в блоке. После этой даты все операции уже проведены кроме вчерашних и сегодняшних. Платилось Викой. Горячка морозится- типа операция тогда не прошла. Это что банк мне бензин подарил или сюрприз не приятный готовит?
вика?
Похоже 23 и 24 был какой-то сюрпрайз у банка.
У меня те же даты и тоже непроведенные до сих пор.
Из-за этого рисуется минус своих в ТАС2U
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curiousobro
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:16
curiousobro написав: pavyak написав:
Заправлялся 24,06. Сумма до сих пор в блоке. После этой даты все операции уже проведены кроме вчерашних и сегодняшних. Платилось Викой. Горячка морозится- типа операция тогда не прошла. Это что банк мне бензин подарил или сюрприз не приятный готовит?
вика?
Похоже 23 и 24 был какой-то сюрпрайз у банка.
У меня те же даты и тоже непроведенные до сих пор.
Из-за этого рисуется минус своих в ТАС2U
Со своими вроде минуса нет. Гривну вчера поубирал на сберегательный. Только баксы своими светятся. На мобильное приложение после того как не насчитали кешбек за оплату комуналки не захожу.
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pavyak
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:25
Всё нормализовалось: транзакции от 23-24 июня проведены сегодняшним числом, минус "своих" ушел $)
dr_morgenstern написав:
Принимайте в клуб свидетелей кривого процессинга WC! =)
Вчера пришла смс о разблокировке двух мелких сумм за 23 и 24 июня, причём сумма остатка была одинаковой, почему-то 0_о
Внимания особого не придал, в тас24 всё было норм, на первый взгляд.
Но! Сегодня в привычной смс после проведения платежа вылезла сумма личных средств с минусом.
Начал разбираться, оказалось в тас2ю та же сумма с минусом, что и в смс, в тас24 минуса нет, но и остатка личных средств (чуть больше гривны было) тоже нет.
В выписке тас24 за месяц нашлись эти две транзакции, оказались непроведенными до сих пор (как сама покупка так и списание с кредитных), остаток личных средств показывался правильно (положительный).
Позвонил на горячку, озадачил, сказали что это техсбой, исправят, по срокам не сориентировали, номера заявки тоже не дали.
На вопрос о том какие мои действия, стоит ли гасить овер, неуверенно ответили, что можно и загасить, но потом своими средствами не пользоваться (?!)
И что ж делать?
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
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dr_morgenstern
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