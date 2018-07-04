dr_morgenstern написав:

Принимайте в клуб свидетелей кривого процессинга WC! =)Вчера пришла смс о разблокировке двух мелких сумм за 23 и 24 июня, причём сумма остатка была одинаковой, почему-то 0_оВнимания особого не придал, в тас24 всё было норм, на первый взгляд.Но! Сегодня в привычной смс после проведения платежа вылезла сумма личных средств с минусом.Начал разбираться, оказалось в тас2ю та же сумма с минусом, что и в смс, в тас24 минуса нет, но и остатка личных средств (чуть больше гривны было) тоже нет.В выписке тас24 за месяц нашлись эти две транзакции, оказались непроведенными до сих пор (как сама покупка так и списание с кредитных), остаток личных средств показывался правильно (положительный).Позвонил на горячку, озадачил, сказали что это техсбой, исправят, по срокам не сориентировали, номера заявки тоже не дали.На вопрос о том какие мои действия, стоит ли гасить овер, неуверенно ответили, что можно и загасить, но потом своими средствами не пользоваться (?!)И что ж делать?