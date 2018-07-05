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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 20:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не захотели бензин дарить, провели пятым числом. Я так понимаю гасить надо в августе? У меня все операции с 26 проведены июлем.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не смогла сегодня добавить карту банка в кошелек Мастерпас. При попытке добавить после ввода свв,пять раз одна и та же надпись:"На жаль, Ваш банк відмовив в проведенні операції на 1 грн. з метою перевірки Вашої картки для додавання в гаманець Masterpass. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим банком та зніміть обмеження на проведення операцій через Інтернет"
Лимиты установила, все равно не дает. Позвонила на горячку,там бесполезно что-либо объяснять,как бараны. На всякий случай,в кошелек легко были добавлены карты двух других банков.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:51
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:30
Странно. У меня все карты ТАСи после регистрации в мастерпасс сразу отобразились. Пришлось их даже удалять.
П.С. Регистрировал на телефон, который в Таскомбанке указан как финансовый.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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