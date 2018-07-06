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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:57
dr_morgenstern написав:
Всё нормализовалось: транзакции от 23-24 июня проведены сегодняшним числом, минус "своих" ушел $)
Аналогично. Свои выровнялись
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curiousobro
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Додано: Чет 05 лип, 2018 20:40
Не захотели бензин дарить, провели пятым числом. Я так понимаю гасить надо в августе? У меня все операции с 26 проведены июлем.
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pavyak
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:33
Не смогла сегодня добавить карту банка в кошелек Мастерпас. При попытке добавить после ввода свв,пять раз одна и та же надпись:"На жаль, Ваш банк відмовив в проведенні операції на 1 грн. з метою перевірки Вашої картки для додавання в гаманець Masterpass. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим банком та зніміть обмеження на проведення операцій через Інтернет"
Лимиты установила, все равно не дает. Позвонила на горячку,там бесполезно что-либо объяснять,как бараны. На всякий случай,в кошелек легко были добавлены карты двух других банков.
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allaliu
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:35
allaliu
Странно, я ранее в этом году легко добавил чиповую Б5 и WC.
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Vorlon
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:51
Vorlon написав:allaliu
Странно, я ранее в этом году легко добавил чиповую Б5 и WC.
У меня секундой добавилась Альфа и Моно. На заправке хотела Тасей рассчитаться-фиг.
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allaliu
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Додано: Чет 05 лип, 2018 23:30
allaliu написав: Vorlon написав:allaliu
Странно, я ранее в этом году легко добавил чиповую Б5 и WC.
У меня секундой добавилась Альфа и Моно. На заправке хотела Тасей рассчитаться-фиг.
Странно. У меня все карты ТАСи после регистрации в мастерпасс сразу отобразились. Пришлось их даже удалять.
П.С. Регистрировал на телефон, который в Таскомбанке указан как финансовый.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:44
allaliu написав:
Не смогла сегодня добавить карту банка в кошелек Мастерпас. При попытке добавить после ввода свв,пять раз одна и та же надпись:"На жаль, Ваш банк відмовив в проведенні операції на 1 грн. з метою перевірки Вашої картки для додавання в гаманець Masterpass. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим банком та зніміть обмеження на проведення операцій через Інтернет"
Лимиты установила, все равно не дает. Позвонила на горячку,там бесполезно что-либо объяснять,как бараны. На всякий случай,в кошелек легко были добавлены карты двух других банков.
Добрый день, allaliu.
Оставьте, пожалуйста, Ваши данные в личных сообщениях. Проверим все ли лимиты установлены корректно. Так же, укажите более детально, дату когда Вы проводили регистрацию и приблизительно время.
Проверим причину. Постараемся помочь.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:50
сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:09
Hack-Stock написав:
сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу
Подымут, обязательно подымут, возможно через годик
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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