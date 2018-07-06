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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1820182118221823>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:57

  dr_morgenstern написав:Всё нормализовалось: транзакции от 23-24 июня проведены сегодняшним числом, минус "своих" ушел $)


Аналогично. Свои выровнялись :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Не захотели бензин дарить, провели пятым числом. Я так понимаю гасить надо в августе? У меня все операции с 26 проведены июлем.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Не смогла сегодня добавить карту банка в кошелек Мастерпас. При попытке добавить после ввода свв,пять раз одна и та же надпись:"На жаль, Ваш банк відмовив в проведенні операції на 1 грн. з метою перевірки Вашої картки для додавання в гаманець Masterpass. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим банком та зніміть обмеження на проведення операцій через Інтернет"
Лимиты установила, все равно не дает. Позвонила на горячку,там бесполезно что-либо объяснять,как бараны. На всякий случай,в кошелек легко были добавлены карты двух других банков.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:35

allaliu
Странно, я ранее в этом году легко добавил чиповую Б5 и WC.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:51

  Vorlon написав:allaliu
Странно, я ранее в этом году легко добавил чиповую Б5 и WC.

У меня секундой добавилась Альфа и Моно. На заправке хотела Тасей рассчитаться-фиг.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:30

  allaliu написав:
  Vorlon написав:allaliu
Странно, я ранее в этом году легко добавил чиповую Б5 и WC.

У меня секундой добавилась Альфа и Моно. На заправке хотела Тасей рассчитаться-фиг.

Странно. У меня все карты ТАСи после регистрации в мастерпасс сразу отобразились. Пришлось их даже удалять.

П.С. Регистрировал на телефон, который в Таскомбанке указан как финансовый.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:44

  allaliu написав:Не смогла сегодня добавить карту банка в кошелек Мастерпас. При попытке добавить после ввода свв,пять раз одна и та же надпись:"На жаль, Ваш банк відмовив в проведенні операції на 1 грн. з метою перевірки Вашої картки для додавання в гаманець Masterpass. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим банком та зніміть обмеження на проведення операцій через Інтернет"
Лимиты установила, все равно не дает. Позвонила на горячку,там бесполезно что-либо объяснять,как бараны. На всякий случай,в кошелек легко были добавлены карты двух других банков.


Добрый день, allaliu.
Оставьте, пожалуйста, Ваши данные в личных сообщениях. Проверим все ли лимиты установлены корректно. Так же, укажите более детально, дату когда Вы проводили регистрацию и приблизительно время.
Проверим причину. Постараемся помочь.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:09

  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А я думал, что есть 2 варианта согласования лимита: даём /не даём.. а оказывается могут дать, но меньше.. значит надо просить 29,а там как получится)
Мне в свое время запрошенные 10 дали
Alex_ki
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