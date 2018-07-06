Мы то уж знаем как у Тазика поднимают:
В высокосный год, на солнечное затмение, после дождика в четверг, на сухую пятницу
Ждать совсем не долго
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:53
Мы то уж знаем как у Тазика поднимают:
В высокосный год, на солнечное затмение, после дождика в четверг, на сухую пятницу
Ждать совсем не долго
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:57
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:04
Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30
Подымут, обязательно подымут, возможно через годик [/quote]
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі![/quote]
Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа [/quote]
Но не ранее, чем через полгода после первого гашения
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