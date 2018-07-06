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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1820182118221823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:53

  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Мы то уж знаем как у Тазика поднимают:
В высокосный год, на солнечное затмение, после дождика в четверг, на сухую пятницу
Ждать совсем не долго :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:57

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:

За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:04

  klug написав:
  clientage написав:
  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:

За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!

Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:[/quote]
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі![/quote]
Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа :mrgreen: :mrgreen:[/quote]




Но не ранее, чем через полгода после первого гашения
guntherhouse777
 
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