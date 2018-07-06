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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:53
Hack-Stock написав:
сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу
Мы то уж знаем как у Тазика поднимают:
В высокосный год, на солнечное затмение, после дождика в четверг, на сухую пятницу
Ждать совсем не долго
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:57
clientage написав: Hack-Stock написав:
сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу
Подымут, обязательно подымут, возможно через годик
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:04
Hack-Stock
klug написав: clientage написав: Hack-Stock написав:
сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу
Подымут, обязательно подымут, возможно через годик
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!
, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30
Подымут, обязательно подымут, возможно через годик
[/quote]
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі![/quote]Hack-Stock
, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа
[/quote]
Но не ранее, чем через полгода после первого гашения
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:14
Мне через пол года в 2 раза подняли, правда, всё равно лимита хватает на один билет в ЮВА или ЛА. На второй уже не хватит...
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Amid
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Додано: Суб 07 лип, 2018 02:53
Amid написав:
Мне через пол года в 2 раза подняли, правда, всё равно лимита хватает на один билет в ЮВА или ЛА. На второй уже не хватит...
До конца лета пользуйтесь аллой.
Там как раз хорошие КБ за эти направления)
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guntherhouse777
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