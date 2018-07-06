Додано: Суб 07 лип, 2018 11:41

Вчера без нескольких минут 7 вечера у меня зазвонил телефон... Звонила сотрудница Таси. По поводу заявки, оставленной мною еще 4 мая. Речь там шла, что мой платеж по оплате такси от 1 мая при наличии на моей Вике кредитного лимита был списан 3 мая за счет "собственных" средств, коих естественно не было, вследствие чего возник овердрафт, мною замеченный 4 мая и сразу же погашенный. Тем не менее несколько копеек за несанкционированный овер Тася списала в тот же день. Опущу длительные извинения по поводу того, что заявка так долго рассматривалась - перейду сразу к причинам почему так произошло. Кстати почему так призошло я сам мог Тасе рассказать еще 3-4 мая - по смс-кам в принципе было все понятно. Но им понадобилось более 60 дней. Так вот - 1 мая на моей карте была заблокирована сумма под оплату такси 122 грн. Спустя несколько минут сумма была разблокирована и заблокирована новая в сумме 127 грн. (я в приложении увеличил сумму к оплате так как на предыдущую сумму желающих таксистов не наблюдалось). Но по видимому в момент когда я повышал сумму, таксист который меня в итоге вез подтвердил согласие на заказ за 122 грн. В итоге предавторизационная сумма была заблокирована на 127 грн. а фирма к оплате выставила 122 грн. Поскольку такой заблокированной суммы по карте уже не значилось, то Тася и списала всю сумму в несанкц.овер (по словам сотрудницы это прописано в их тех.процессах). Но сотрудник признала, что моей вины тут нет, это все произошло из-за не соответствия сумм предавторизации и авторизации выставленных службой такси. Списанные копейки за несанкционированный овер мне пообещали в скорости вернуть.

В общем как говаривал Дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ1 "ось така фігня малята". У кого была похожая ситуация, а я так понимаю в мае ситуаций с несанкционированными оверами у форумчан было немало, посмотрите по смс-кам не было ли у вас случайно больше чем 1 предавторизаций, вследствие чего могла возникнуть ситуация когда сумма авторизации и предавторизации отличались. У меня был именно такой случай.