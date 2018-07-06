Мы то уж знаем как у Тазика поднимают:
В высокосный год, на солнечное затмение, после дождика в четверг, на сухую пятницу
Ждать совсем не долго
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:53
Мы то уж знаем как у Тазика поднимают:
В высокосный год, на солнечное затмение, после дождика в четверг, на сухую пятницу
Ждать совсем не долго
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:57
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:04
Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30
Подымут, обязательно подымут, возможно через годик [/quote]
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі![/quote]
Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа [/quote]
Но не ранее, чем через полгода после первого гашения
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мне через пол года в 2 раза подняли, правда, всё равно лимита хватает на один билет в ЮВА или ЛА. На второй уже не хватит...
Додано: Суб 07 лип, 2018 02:53
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Поднимут не ранее чем через 6 расчетных дат с момента оформления.
Маленькие лимиты поднимают до 5к
Лимиты побольше - примерно на четверть
По акциям для грейсовиков - удваивают
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:41
Мое заявление по оверу таки рассмотрели!!!
Вчера без нескольких минут 7 вечера у меня зазвонил телефон... Звонила сотрудница Таси. По поводу заявки, оставленной мною еще 4 мая. Речь там шла, что мой платеж по оплате такси от 1 мая при наличии на моей Вике кредитного лимита был списан 3 мая за счет "собственных" средств, коих естественно не было, вследствие чего возник овердрафт, мною замеченный 4 мая и сразу же погашенный. Тем не менее несколько копеек за несанкционированный овер Тася списала в тот же день. Опущу длительные извинения по поводу того, что заявка так долго рассматривалась - перейду сразу к причинам почему так произошло. Кстати почему так призошло я сам мог Тасе рассказать еще 3-4 мая - по смс-кам в принципе было все понятно. Но им понадобилось более 60 дней. Так вот - 1 мая на моей карте была заблокирована сумма под оплату такси 122 грн. Спустя несколько минут сумма была разблокирована и заблокирована новая в сумме 127 грн. (я в приложении увеличил сумму к оплате так как на предыдущую сумму желающих таксистов не наблюдалось). Но по видимому в момент когда я повышал сумму, таксист который меня в итоге вез подтвердил согласие на заказ за 122 грн. В итоге предавторизационная сумма была заблокирована на 127 грн. а фирма к оплате выставила 122 грн. Поскольку такой заблокированной суммы по карте уже не значилось, то Тася и списала всю сумму в несанкц.овер (по словам сотрудницы это прописано в их тех.процессах). Но сотрудник признала, что моей вины тут нет, это все произошло из-за не соответствия сумм предавторизации и авторизации выставленных службой такси. Списанные копейки за несанкционированный овер мне пообещали в скорости вернуть.
В общем как говаривал Дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ1 "ось така фігня малята". У кого была похожая ситуация, а я так понимаю в мае ситуаций с несанкционированными оверами у форумчан было немало, посмотрите по смс-кам не было ли у вас случайно больше чем 1 предавторизаций, вследствие чего могла возникнуть ситуация когда сумма авторизации и предавторизации отличались. У меня был именно такой случай.
Додано: Суб 07 лип, 2018 12:18
Таскомбанк,данные у Вас в личке. Надеюсь на помощь
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