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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1820182118221823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:53

  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Мы то уж знаем как у Тазика поднимают:
В высокосный год, на солнечное затмение, после дождика в четверг, на сухую пятницу
Ждать совсем не долго :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:57

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:

За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:04

  klug написав:
  clientage написав:
  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:

За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі!

Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:30

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:[/quote]
За рік-півтора, але одразу щедро - удвічі![/quote]
Hack-Stock, слышали? Сразу в 2 раза маме лимит подымут. Таська -- щедрая душа :mrgreen: :mrgreen:[/quote]




Но не ранее, чем через полгода после первого гашения
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Мне через пол года в 2 раза подняли, правда, всё равно лимита хватает на один билет в ЮВА или ЛА. На второй уже не хватит...
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 02:53

  Amid написав:Мне через пол года в 2 раза подняли, правда, всё равно лимита хватает на один билет в ЮВА или ЛА. На второй уже не хватит...

До конца лета пользуйтесь аллой.
Там как раз хорошие КБ за эти направления)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:
  Hack-Stock написав:сегодня оформил б5 маме, оф. доход 6000 грн, просили 15к лимита, дали 1к )))))
Надеюсь после того как она погасит лимит за месяц 15 раз его поднимут, а не локнут карту как злостному свинорылу

Подымут, обязательно подымут, возможно через годик :mrgreen:
Поднимут не ранее чем через 6 расчетных дат с момента оформления.
Маленькие лимиты поднимают до 5к
Лимиты побольше - примерно на четверть
По акциям для грейсовиков - удваивают
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:41

Мое заявление по оверу таки рассмотрели!!!

Вчера без нескольких минут 7 вечера у меня зазвонил телефон... Звонила сотрудница Таси. По поводу заявки, оставленной мною еще 4 мая. Речь там шла, что мой платеж по оплате такси от 1 мая при наличии на моей Вике кредитного лимита был списан 3 мая за счет "собственных" средств, коих естественно не было, вследствие чего возник овердрафт, мною замеченный 4 мая и сразу же погашенный. Тем не менее несколько копеек за несанкционированный овер Тася списала в тот же день. Опущу длительные извинения по поводу того, что заявка так долго рассматривалась - перейду сразу к причинам почему так произошло. Кстати почему так призошло я сам мог Тасе рассказать еще 3-4 мая - по смс-кам в принципе было все понятно. Но им понадобилось более 60 дней. Так вот - 1 мая на моей карте была заблокирована сумма под оплату такси 122 грн. Спустя несколько минут сумма была разблокирована и заблокирована новая в сумме 127 грн. (я в приложении увеличил сумму к оплате так как на предыдущую сумму желающих таксистов не наблюдалось). Но по видимому в момент когда я повышал сумму, таксист который меня в итоге вез подтвердил согласие на заказ за 122 грн. В итоге предавторизационная сумма была заблокирована на 127 грн. а фирма к оплате выставила 122 грн. Поскольку такой заблокированной суммы по карте уже не значилось, то Тася и списала всю сумму в несанкц.овер (по словам сотрудницы это прописано в их тех.процессах). Но сотрудник признала, что моей вины тут нет, это все произошло из-за не соответствия сумм предавторизации и авторизации выставленных службой такси. Списанные копейки за несанкционированный овер мне пообещали в скорости вернуть.
В общем как говаривал Дід Панас з "Вечірньої казки" на УТ1 "ось така фігня малята". У кого была похожая ситуация, а я так понимаю в мае ситуаций с несанкционированными оверами у форумчан было немало, посмотрите по смс-кам не было ли у вас случайно больше чем 1 предавторизаций, вследствие чего могла возникнуть ситуация когда сумма авторизации и предавторизации отличались. У меня был именно такой случай.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:18

  TASCOMBANK написав:
  allaliu написав:Не смогла сегодня добавить карту банка в кошелек Мастерпас. При попытке добавить после ввода свв,пять раз одна и та же надпись:"На жаль, Ваш банк відмовив в проведенні операції на 1 грн. з метою перевірки Вашої картки для додавання в гаманець Masterpass. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим банком та зніміть обмеження на проведення операцій через Інтернет"
Лимиты установила, все равно не дает. Позвонила на горячку,там бесполезно что-либо объяснять,как бараны. На всякий случай,в кошелек легко были добавлены карты двух других банков.


Добрый день, allaliu.
Оставьте, пожалуйста, Ваши данные в личных сообщениях. Проверим все ли лимиты установлены корректно. Так же, укажите более детально, дату когда Вы проводили регистрацию и приблизительно время.
Проверим причину. Постараемся помочь.

Таскомбанк,данные у Вас в личке. Надеюсь на помощь :)
allaliu
 
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