А то в данный момент я вижу начисленные "крохи", намного меньше ожидаемого. И подумываю, не положить ли карту на полку...
Добрый день, tmp01! При расчёте кредитной картой "Большая пятерка" в супермаркетах и АЗС, на сумму больше 200 грн будет начислятся акционный кэш-бэк. Согласно таблици, от 2% до 4% (http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/). На расчеты в данных категориях на сумму до 200 грн. бонусы начислятся не будут.
Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги. Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?
Фантом написав:Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги. Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?
С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре