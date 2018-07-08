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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:07

Это наверное из-за того, что есть моно с лимитом 15к
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:34

бонусы поданные на выплату в пятницу комуто пришли?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:Поднимут не ранее чем через 6 расчетных дат с момента оформления.
Маленькие лимиты поднимают до 5к
Лимиты побольше - примерно на четверть
По акциям для грейсовиков - удваивают


Не факт. Користуюсь давно, по В5 - ліміт мінімальний, по Віці - взагалі не дали :evil:
V2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:26

Кешбек

Так что теперь за траты меньше 200 грн. в продуктовых и АЗС кешбек вообще!!! не начисляют???
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пока "акция" - да
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:35

Alex_ki
А к примеру в аптеках и Ватсонс на покупки до 200грн будет кешбек 1% или везде теперь покупки до 200 грн остались без оного?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:39

patrikk

  TASCOMBANK написав:
  tmp01 написав:Ув. TASCOMBANK!

Уже можно получить разьяснение либо прочитать официальные условия акции по космическому кешбеку?
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/

А то в данный момент я вижу начисленные "крохи", намного меньше ожидаемого.
И подумываю, не положить ли карту на полку...


Добрый день, tmp01!
При расчёте кредитной картой "Большая пятерка" в супермаркетах и АЗС, на сумму больше 200 грн будет начислятся акционный кэш-бэк. Согласно таблици, от 2% до 4% (http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/).
На расчеты в данных категориях на сумму до 200 грн. бонусы начислятся не будут.

На операции во всех остальных категориях - кэш-бэк будет начислятся согласно стандартных условий акции "Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК", (http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... Itemid=547).

Акция действует с 1 июня по 31 августа 2018 года.


viewtopic.php?p=4385190#p4385190
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги.
Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:56

  Фантом написав:Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги.
Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?

С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:01

  Stringer написав:С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре

Капец. :shock: Это только пополнение?
Что делать, куда бежать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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