Додано: Пон 09 лип, 2018 13:52

Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги.

Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?

Кто не пьёт, тот не рискует.