RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1822182318241825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:04

  Фантом написав:
  Stringer написав:С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре

Капец. :shock: Это только пополнение?
Что делать, куда бежать?

СЕПом кидати.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Фантом написав:
  Stringer написав:С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре

Капец. :shock: Это только пополнение?
Что делать, куда бежать?

СЕПом кидати.

Та то понятно, с зависшими деньгами что делать? Ждать 3 дня или сразу кипишь начинать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 18.05.16
Подякував: 142 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:15

Фантом, кіпіш починати.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ув коллеги и ув. предстваитель

Подскажите, кто недавно оформлял кредитку (например Б5), если с нуля:
- телефоны родственников, соседей, собаки просят?
- к статусу ФОП придираются? (пойти туда не знаю куда, скачай, распечатай, принеси что-нибудь, кроме паспорта/кода)
- при наличии хорошего лимита на моно (для примера), дадут какой-нибудь значимый лимит? А то меньше 2к даже не получится заправится "до полного" через приложения окко \ вог.

А то думаю, тратить время - или ну его.
Спасибо
Alpha1251
 
Повідомлень: 117
З нами з: 02.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:45

  Квесторе_поверніться написав:Фантом, кіпіш починати.

Накатал заяву, скриншоты приложил. Передали в тех отдел.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 18.05.16
Подякував: 142 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:52

  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фантом, кіпіш починати.

Накатал заяву, скриншоты приложил. Передали в тех отдел.

Ок. Всі прогресивні форумчани з Вами. Тримаєм руку на пульсі.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

patrikk написав:Alex_ki
А к примеру в аптеках и Ватсонс на покупки до 200грн будет кешбек 1% или везде теперь покупки до 200 грн остались без оного?
Будет, попортили только макеты и АЗС
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Alpha1251
Я правда оформлял в январе, но
Телефоны хотели и звонили
Моно с 50 лимита не помешала получить 10 на Б5
По фоп не знаю, не мой случай
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1822182318241825
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, Flamingo, kostya77, Stringer, vaysh, Философ і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2968)
09.07.2018 16:36
Squeeze-out (318)
09.07.2018 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.