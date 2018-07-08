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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:04
Фантом написав: Stringer написав:
С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре
Капец.
Это только пополнение?Что делать
, куда бежать?
СЕПом кидати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:06
Квесторе_поверніться написав: Фантом написав: Stringer написав:
С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре
Капец.
Это только пополнение?Что делать
, куда бежать?
СЕПом кидати.
Та то понятно, с зависшими деньгами что делать? Ждать 3 дня или сразу кипишь начинать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:15
Фантом, кіпіш починати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:30
Ув коллеги и ув. предстваитель
Подскажите, кто недавно оформлял кредитку (например Б5), если с нуля:
- телефоны родственников, соседей, собаки просят?
- к статусу ФОП придираются? (пойти туда не знаю куда, скачай, распечатай, принеси что-нибудь, кроме паспорта/кода)
- при наличии хорошего лимита на моно (для примера), дадут какой-нибудь значимый лимит? А то меньше 2к даже не получится заправится "до полного" через приложения окко \ вог.
А то думаю, тратить время - или ну его.
Спасибо
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Alpha1251
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:45
Квесторе_поверніться написав:Фантом
, кіпіш починати.
Накатал заяву, скриншоты приложил. Передали в тех отдел.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:52
Фантом написав: Квесторе_поверніться написав:Фантом
, кіпіш починати.
Накатал заяву, скриншоты приложил. Передали в тех отдел.
Ок. Всі прогресивні форумчани з Вами. Тримаєм руку на пульсі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:18
patrikk написав:Alex_ki
А к примеру в аптеках и Ватсонс на покупки до 200грн будет кешбек 1% или везде теперь покупки до 200 грн остались без оного?
Будет, попортили только макеты и АЗС
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Alex_ki
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:27
Alpha1251
Я правда оформлял в январе, но
Телефоны хотели и звонили
Моно с 50 лимита не помешала получить 10 на Б5
По фоп не знаю, не мой случай
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Alex_ki
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