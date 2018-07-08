СЕПом кидати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:04
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:06
Та то понятно, с зависшими деньгами что делать? Ждать 3 дня или сразу кипишь начинать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ув коллеги и ув. предстваитель
Подскажите, кто недавно оформлял кредитку (например Б5), если с нуля:
- телефоны родственников, соседей, собаки просят?
- к статусу ФОП придираются? (пойти туда не знаю куда, скачай, распечатай, принеси что-нибудь, кроме паспорта/кода)
- при наличии хорошего лимита на моно (для примера), дадут какой-нибудь значимый лимит? А то меньше 2к даже не получится заправится "до полного" через приложения окко \ вог.
А то думаю, тратить время - или ну его.
Спасибо
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:45
Накатал заяву, скриншоты приложил. Передали в тех отдел.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:52
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Будет, попортили только макеты и АЗС
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:27
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Alpha1251
Я правда оформлял в январе, но
Телефоны хотели и звонили
Моно с 50 лимита не помешала получить 10 на Б5
По фоп не знаю, не мой случай
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:28
При оформлении карты в отделении Банка могут запросить номер телефона кого-то из родственников или знакомых.
ФОП так же без препятствий может оформить Кредитную карту "В5" для личного использования.
Решение о установлении кредитного лимита принимается исключительно Кредитным комитетом. Рекомендуем подавать заявку на рассмотрение в отделении Банка с указанием желаемой суммы.
Надеемся, что у Вас сложатся только позитивные впечатления от сотрудничества с Таскомбанком.
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