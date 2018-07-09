|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:59
подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций
-
HackStock
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:19
HackStock написав:
подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций
Если покупки совершены вчера, то проведутся по счету самое раннее сегодня, бонусы насчитаются самое раннее сегодня вечером, в ТАС2Ю могут попасть и позже
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21228
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4705 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:14
Faceless написав: HackStock написав:
подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций
Если покупки совершены вчера, то проведутся по счету самое раннее сегодня, бонусы насчитаются самое раннее сегодня вечером, в ТАС2Ю могут попасть и позже
А где-то можно увидеть инфу о проводке по счету, выполнена она или нет?
Просто лимит 1к, чтобы понимать когда можно его гасить и совершать новую покупку, чтобы не пролететь с кешбеком.
Или единственный вариант это ждать отображения кешбека?
-
HackStock
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:27
https://forum.finance.ua/topic14570.html?p=4254083&hilit=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#p4254083https://forum.finance.ua/topic14570.html?p=4315434&hilit=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#p4315434
HackStock написав: Faceless написав: HackStock написав:
подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций
Если покупки совершены вчера, то проведутся по счету самое раннее сегодня, бонусы насчитаются самое раннее сегодня вечером, в ТАС2Ю могут попасть и позже
А где-то можно увидеть инфу о проводке по счету, выполнена она или нет?
Просто лимит 1к, чтобы понимать когда можно его гасить и совершать новую покупку, чтобы не пролететь с кешбеком.
Или единственный вариант это ждать отображения кешбека?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1311
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|