RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1823182418251826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций
HackStock
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:19

  HackStock написав:подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций

Если покупки совершены вчера, то проведутся по счету самое раннее сегодня, бонусы насчитаются самое раннее сегодня вечером, в ТАС2Ю могут попасть и позже
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21228
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4705 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:14

  Faceless написав:
  HackStock написав:подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций

Если покупки совершены вчера, то проведутся по счету самое раннее сегодня, бонусы насчитаются самое раннее сегодня вечером, в ТАС2Ю могут попасть и позже


А где-то можно увидеть инфу о проводке по счету, выполнена она или нет?
Просто лимит 1к, чтобы понимать когда можно его гасить и совершать новую покупку, чтобы не пролететь с кешбеком.
Или единственный вариант это ждать отображения кешбека?
HackStock
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:27

  HackStock написав:
  Faceless написав:
  HackStock написав:подскажите, а когда кешбек можно увидеть в tas2u? Вчера сделал покупки, а в разделе бонусы пишет, что вы еще не совершали операций

Если покупки совершены вчера, то проведутся по счету самое раннее сегодня, бонусы насчитаются самое раннее сегодня вечером, в ТАС2Ю могут попасть и позже


А где-то можно увидеть инфу о проводке по счету, выполнена она или нет?
Просто лимит 1к, чтобы понимать когда можно его гасить и совершать новую покупку, чтобы не пролететь с кешбеком.
Или единственный вариант это ждать отображения кешбека?

https://forum.finance.ua/topic14570.html?p=4254083&hilit=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#p4254083
https://forum.finance.ua/topic14570.html?p=4315434&hilit=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#p4315434
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 18.09.13
Подякував: 290 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1823182418251826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Chuprynka, mephala і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57790)
10.07.2018 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.