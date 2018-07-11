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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:02
Фантом
тасю теребите, ну и крайний заява на спорную в доноре ,но это надолго
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:30
Фантом написав: Stringer написав: Фантом написав:
Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги.
Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?
С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре
Короче прошло 4 дня. Деньги в банке доноре списались по счёту, из Тазика никто не позвонил, деньги на Вику так и не дошли. Написал повторно в поддержку, как в пустоту, ожидайте и всё. Ни сроков, ни денег.
Даже не знаю что в этой ситуации делать.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данние. Постараемся ускорить решение.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:34
TASCOMBANK
woody написав: TASCOMBANK написав:
Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascombank.com.ua
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)
отправил на эл.почту.
, по моей проблеме можете что-то ответить? После отправки данных не было ни какой обратной связи.
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