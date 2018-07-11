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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1826182718281829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:02

Фантом
тасю теребите, ну и крайний заява на спорную в доноре ,но это надолго
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 464
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:30

  Фантом написав:
  Stringer написав:
  Фантом написав:Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги.
Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?

С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре

Короче прошло 4 дня. Деньги в банке доноре списались по счёту, из Тазика никто не позвонил, деньги на Вику так и не дошли. Написал повторно в поддержку, как в пустоту, ожидайте и всё. Ни сроков, ни денег.
Даже не знаю что в этой ситуации делать.



Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данние. Постараемся ускорить решение.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:34

  woody написав:
  TASCOMBANK написав:Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascombank.com.ua
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)

отправил на эл.почту.

TASCOMBANK, по моей проблеме можете что-то ответить? После отправки данных не было ни какой обратной связи.
woody
 
Повідомлень: 6
З нами з: 04.07.18
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  #<1 ... 1826182718281829
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