Фантом
тасю теребите, ну и крайний заява на спорную в доноре ,но это надолго
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:02
Фантом
тасю теребите, ну и крайний заява на спорную в доноре ,но это надолго
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:30
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данние. Постараемся ускорить решение.
Додано: Чет 12 лип, 2018 18:34
TASCOMBANK, по моей проблеме можете что-то ответить? После отправки данных не было ни какой обратной связи.
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:26
Можете сильно не расстраиваться, даже если наладится обратная связь, то толку будет ноль
Мне перезванивают, обещают, что проблему услышали, и обязательно будут её решать
И каждый раз одно и то же
Например, сегодня старая проблема - деньги списались, а кешбека нет
И появится он только после звонка в кал
А сколько раз просили давать мсс в выписках?
А сколько раз просили давать ясные и понятные условия продуктов?
А сколько раз просили давать выписки по счёту, чтобы было видно когда списываются деньги?
И таких обращений тысячи, а воз и ныне там
ТАЗИК - тормоз конкретный!!!
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