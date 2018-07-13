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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 15:02
Фантом
тасю теребите, ну и крайний заява на спорную в доноре ,но это надолго
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:30
Фантом написав: Stringer написав: Фантом написав:
Кто-то пополнял Вику через Тас2ю? Как быстро заходят деньги.
Час назад списались с карты донора, в приложении написано проведено. Но по факту уже час денег нет, горячка как всегда лопочет про межбанковский перевод и 3 дня. Перед этим пополнял карту другого банка перевод зашёл мгновенно. Есть повод волноваться или это особенность зачисления денег у Тазика?
С пятницы что то там поломали с викой - у меня уже пять операций неуспешных с блокировкой на доноре
Короче прошло 4 дня. Деньги в банке доноре списались по счёту, из Тазика никто не позвонил, деньги на Вику так и не дошли. Написал повторно в поддержку, как в пустоту, ожидайте и всё. Ни сроков, ни денег.
Даже не знаю что в этой ситуации делать.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данние. Постараемся ускорить решение.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:34
TASCOMBANK
woody написав: TASCOMBANK написав:
Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascombank.com.ua
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)
отправил на эл.почту.
, по моей проблеме можете что-то ответить? После отправки данных не было ни какой обратной связи.
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woody
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Додано: Чет 12 лип, 2018 20:26
woody написав:TASCOMBANK
, по моей проблеме можете что-то ответить? После отправки данных не было ни какой обратной связи.
Можете сильно не расстраиваться, даже если наладится обратная связь, то толку будет ноль
Мне перезванивают, обещают, что проблему услышали, и обязательно будут её решать
И каждый раз одно и то же
Например, сегодня старая проблема - деньги списались, а кешбека нет
И появится он только после звонка в кал
А сколько раз просили давать мсс в выписках?
А сколько раз просили давать ясные и понятные условия продуктов?
А сколько раз просили давать выписки по счёту, чтобы было видно когда списываются деньги?
И таких обращений тысячи, а воз и ныне там
ТАЗИК - тормоз конкретный!!!
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:14
Получил б5 с огромным лимитом аж в 1к грн. Посему, к уважаемому сообществу два вопроса:
1) есть ли шансы на увеличение КЛ и что для этого надо;
2) киньте ссыль, пжста, где почитать про порядок и способы погашения.
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ВАМ
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:01
ВАМ написав:
1) есть ли шансы на увеличение КЛ и что для этого надо;
Стандартный путь - наращивать оборот по карте.
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Новичек
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:50
TASCOMBANK написав: budivelnik написав:
Шановні приколісти таскомбанку
Поясніть ситуацію
За 6 місяць в мене залишилось 1060 грн бонусів,які я не міг перевести бо в 6 місяці перевів собі на рахунок 1300 грн бонусів.
Таким чином ці 1060 грн бонусів теоретично повинні були згоріти 30-06-2018, але приколісти з таскомбанку списали цю суму ( не виплатили а списали) 02-07-2018
Таким чином мене вставили два рази
Перший раз коли не дали перевести 30-06-2018 1060 грн
Другий раз в 7 місяці списавши те що не дали перевести в 6 місяці і тепер нарахувавши мені за 7 місяць 700 грн - дають можливість перевести тільки 270.
Шановні - у вас ум за разум зайшов чи що ?
Доброго дня, budivelnik!
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані для перевірки.
Дякую.
Приємно вражений оперативністю реагування
Ситуація вирішена позитивно
Дякую
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:49
Новичек написав: ВАМ написав:
1) есть ли шансы на увеличение КЛ и что для этого надо;
Стандартный путь - наращивать оборот по карте.
Нічим не допоможе.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:48
budivelnik написав: TASCOMBANK написав: budivelnik написав:
Шановні приколісти таскомбанку
Поясніть ситуацію
За 6 місяць в мене залишилось 1060 грн бонусів,які я не міг перевести бо в 6 місяці перевів собі на рахунок 1300 грн бонусів.
Таким чином ці 1060 грн бонусів теоретично повинні були згоріти 30-06-2018, але приколісти з таскомбанку списали цю суму ( не виплатили а списали) 02-07-2018
Таким чином мене вставили два рази
Перший раз коли не дали перевести 30-06-2018 1060 грн
Другий раз в 7 місяці списавши те що не дали перевести в 6 місяці і тепер нарахувавши мені за 7 місяць 700 грн - дають можливість перевести тільки 270.
Шановні - у вас ум за разум зайшов чи що ?
Доброго дня, budivelnik!
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані для перевірки.
Дякую.
Приємно вражений оперативністю реагування
Ситуація вирішена позитивно
Дякую
Дякуємо Вам за звернення.
Сподіваємося, що в подальшому співробітницві не виникатиме подібних неприємних ситуацій.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:53
woody написав:
TASCOMBANK
woody написав: TASCOMBANK написав:
Отправьте Ваши данные на электронный адрес Банка: info@tascombank.com.ua
(необходимы данные: ФИО, ИНН и номер телефона)
отправил на эл.почту.
, по моей проблеме можете что-то ответить? После отправки данных не было ни какой обратной связи.
Отписали в личных сообщениях.
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TASCOMBANK
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