ВАМ написав:Получил б5 с огромным лимитом аж в 1к грн. Посему, к уважаемому сообществу два вопроса: 1) есть ли шансы на увеличение КЛ и что для этого надо; 2) киньте ссыль, пжста, где почитать про порядок и способы погашения.
Для увеличения Кредитного лимита рекомендуем активно пользоваться картой. Банк самостоятельно поднимает Кредитный лимит лояльным Клиентам. Погашать задолженность по карте Вы можете любым удобным для Вас способом (через кассу Банка, терминалы, сервисы Р2Р). http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf