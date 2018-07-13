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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1827182818291830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:02

  ВАМ написав:Получил б5 с огромным лимитом аж в 1к грн. Посему, к уважаемому сообществу два вопроса:
1) есть ли шансы на увеличение КЛ и что для этого надо;
2) киньте ссыль, пжста, где почитать про порядок и способы погашения.



Для увеличения Кредитного лимита рекомендуем активно пользоваться картой. Банк самостоятельно поднимает Кредитный лимит лояльным Клиентам.
Погашать задолженность по карте Вы можете любым удобным для Вас способом (через кассу Банка, терминалы, сервисы Р2Р).
http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 070318.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Нічим не допоможе.
Ще й як - мені за півроку з однієї шість тисяч зробили.
Новичек
 
Повідомлень: 12
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  #<1 ... 1827182818291830
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